Els taurons no mengen persones, i altres mites del mar

Les pel·lícules ens han deixat un bon grapat de mites relacionats amb el mar. Des dels films infantils com “Buscando a Nemo” que ens mostrava la poca memòria dels peixos amb una de les seves protagonistes, la Dory; fins a films de terror històrics com “Tiburón” que ens pintava els taurons com als assassins més temuts del mar capaços d’olorar una sola gota de sang humana a l’aigua.

A partir d’aquests mites de les pel·lícules sobre el mar, Mònica Günther i Miriam Franch conversen amb el director tècnic de l’Aquàrium de Barcelona, Patrici Bultó.