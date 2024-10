Ciutat Solidaria: Stella Maris

L'associació Stella Maris és una de les més longeves que han passat per la secció i segurament també de les més curioses pel seu origen i també per la seva tasca. Es tracta d'una associació amb origen a Glasgow fundada l'any 1920 per uns diocesans escocesos que volien fer de suport pels mariners que arribaven a port. El 1927 neix a Barcelona amb aquest mateix objectiu: Fer de 'segona llar' per aquells mariners que arribaven a la ciutat oferint tant allotjament com qualsevol tipus de servei i suport per unes persones que arriben soles, cansades i en un indret que no és casa seva.

A 'La Ciutat' hem conegut Stella Maris de la mà del seu responsable d'atenció a tripulacions Jerónimo Dadín, que ha explicat els serveis i les activitats que ofereixen a la gent de mar que arriba a la ciutat comtal. Ofereixen qualsevol tipus d'ajuda, ja sigui a nivell de mobilitat, amb un autocar que els trasllada als llocs on necessiten anar, administratiu, per tramitar documentació necessària o realitzar qualsevol altre tràmit, i també ofereixen allotjament, tot això en un edifici propi que fa de 'centre neuràlgic' on aquestes persones son ateses en qualsevol de les seves necessitats.