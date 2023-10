La pell de papallona és una malaltia rara, hereditària i que no es detecta durant l'embaràs. Fa que, qui ho pateix, tingui unes erupcions a la pell molt doloroses i ara mateix no hi ha cura. A 'La Ciutat' hem parlat amb la Nora Garcia, psicòloga de l'associació Debra-Piel de Mariposa, sobre en quin moment es troba la investigació, com és la vida de qui pateix aquesta malaltia i com treballa aquesta associació.