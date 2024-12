Ciutat Solidaria: Nom Dona La Gana

NomDonaLaGana treballa amb l’objectiu de generar oportunitats laborals de qualitat per a dones en situacions de violència masclista, i ho fan fabricant melmelades d’una forma artesanal. Diuen que aquestes melmelades són pots de llibertat, ja que quanta més melmelada venguin, més dones podran contractar i més llibertats podran oferir a aquestes dones.

Per parlar de tot plegat, a La Ciutat hem parlat amb Lis Torras i la Lydia Montero, sòcies fundadores de la cooperativa. "Nom Dona La Gana neix amb l'objectiu de generar llocs de feina per dones que han patit violència masclista. Considerem que aquestes dones quan entren al mercat laboral hi ha molt poques iniciatives que facin aquesta tasca i vàrem pensar que era un punt molt important generar aquests llocs de feina", expliquen les fundadores.

Pots de llibertat

"La idea de les melmelades va sorgir pensant en el col·lectiu, en un producte dolç, que et menges en família, i fer aquest moment més dolç", expliquen. "Són pots de llibertat, perquè quants més pots venem, més dones podrem contractar, i més llibertat podran tenir", afegeixen. "Han de tenir un espai segur i tranquil per a que puguin sanar", conclouen.