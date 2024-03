Ciutat Solidaria: Fundació Punt de Vista

La Fundació Punt de Vista és una d'aquestes entitats amb un orígen especial, d'aquestes que neixen a partir d'una història, en aquest cas negativa. El Gabriel Mattioli, el seu fundador, va patir una agressió a les festes de Gràcia el 2015 que li va acabar provocant la pèrdua d'un ull després de vuit operacions. Aquesta mala experiència li va servir a aquest científic i matemàtic per acabar engegant el projecte de la seva vida, la Fundació Punt de Vista, que treballa per impulsar la investigació científica en l'àmbit de la diversitat visual i construir un món més accessible per les persones que pateixen pèrdua de visió.

Des de fa poc temps entreguen premis a iniciatives que vagin en benefici de les afectacions o discapacitats visuals, i també contribueixen amb inversions i visibilitat a projectes interessants, útils i innovadors amb aquesta finalitat.

A 'La Ciutat' hem parlat amb el seu fundador, el Gabriel Mattioli, que ens ha explicat que, a banda de la seva tasca com a impulsors de la investigació, també ofereixen suport a persones que necessitin ajuda, ja sigui per acceptar i assimilar la seva discapacitat o qualsevol suport que necessitin. Un suport que també ofereixen als familiars, qui també son part afectada quan una persona pateix afectacions a la visió.