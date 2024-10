Ciutat Solidaria: Antian

L'associació Antian és una entitat jove, apenes té un any de vida, però va néixer amb un propòsit ben clar: Recaptar fons per la investigació de la mutació del gen ADSL, que provoca una malaltia ultrarrara (un cas per cada milió i mig d'habitants). Dues de les persones que pateixen aquesta malaltia son els fills de la Queralt i el Joan, fundadors de l'associació. Aquesta parella resident a Cambrils va decidir fundar una associació per recaptar fons per investigar aquesta mutació, i han acabat rebent el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha engegat un projecte d'investigació que necessita fons.

Així doncs, a Antian únicament busquen persones que vulguin col·laborar amb una donació per seguir fent passes en aquesta investigació. Ocasionalment han celebrat actes lúdics, com vermut o tornejos de padel, per donar a conèixer aquesta afectació i aconseguir que la gent hi col·labori. A 'La Ciutat' hem parlat amb la seva cofundadora, la Queralt Guix.