La seva contribució més recent és la d’ajudar a acollir infants provinents d’Ucraïna amb equips tècnics que treballen amb les famílies. Prop de mil treballadores e Catalunya donen atenció a milers de persones per abordar àmbits com la violència masclista, per ajudar víctimes en l’àmbit judicial i també per fer suport a la salut mental de nois, noies i de les seves famílies. N’hem parlat amb el portaveu de l’entitat Manel Piñeiro.