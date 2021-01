LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Renfe assegura que compleixen les condicions sanitaries i afegeix que la vaga de zel és per qüestions econòmiques

Des d’aquest cap de setmana que s’han repetit aglomeracions i retards als trens de Renfe. Segons la companyia es deu a una vaga de zel de la mà dels maquinistes. Els motius vindrien a partir d’una reunió on no s’hauria acceptat la renovació del conveni. Segons els maquinistes, no existeix cap vaga encoberta, i els retards es deuen al mal estat dels trens per culpa dels graffittis. Tot i això, des de Renfe es nega que la situación sigui aquesta. En parlem amb Antonio Carmona, portaveu de Renfe.