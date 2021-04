Ramon Alberich (C. de Comerç Sabadell): “Les empreses hauran de fer esforços per actualitzar-se i adaptar-se”

Les jornades ‘La necessària transformació de l’economia espanyola: la digitalització i sostenibilitat com a palanques’ celebrades aquest dimarts s’ha debatut sobre el futur de l’economia del país i per on passa aquest futur i aquesta transformació. La jornada ha comptat amb la Secretaria d’Estat de Comerç, Xiana Méndez, el president de la Cambra de Comerç d’Espanya, José Luis Bonet i el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramón Alberich