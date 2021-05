El Col·legi d'Infermeres de Barcelona reclama millores en les ràtios i en les condicions laborals

Precisament avui, el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona ha reclamat unes millors condicions laborals, com també una millora del ràtio d’infermeres. Segons el col·legi, fan falta 11.000 infermeres més per tenir la ràdio de Navarra, que és l’autonomia amb la ràtio més alta i amb una satisfacció de l’atenció sanitària més alta. Això és un 30% més de la xifra actual, una xifra que encara seguiria sent inferior a la mitjana de la Unió Europea. I és que el sector ha patit molt les conseqüències de la pandèmia, però les reclamacions venen de lluny.