LA BRÚIXOLA, AMB MARCOS DÍAZ I ALMA IZQUIERDO

La Brúixola 30/08/2021

Podcast complet de La Brúixola amb Marcos Díaz i Alma Izquierdo. Avui hem parlat amb el sindicat USTEC-STEs per valorar la mesures antiCovid anunciades pel Govern de cara a l'inici del curs escolar. També han passat per la Brúixola el professor de l'EAE Business School, Víctor Ruiz, per tractar la pujada de la llum i la portaveu de Noves Realitats de Treball de CCOO, Carme Juares, per explicar-nos la primera vaga dels treballadors dels supermercats Glovo.