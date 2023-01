La Brúixola 13/01/23

Avui a ‘La Brúixola’, continuem pendents del conflicte judicial que envolta els condemnats per l’1 d’octubre de 2017. Ara, la fiscalia, estudia imputar-los pel delicte de desordres públics, després de la derogació dels socialistes del delicte de sedició. Analitzarem també les dades relacionades amb l’IPC del desembre, que tanca el 2022 amb un encariment de la vida d’un 5’2%. Amb la directora general del professorat del departament d’Educació, Dolors Colell, hem repassat les.... que envolten l’actualitat educativa. I com no podria ser d’una altra manera, hem posat el focus en el dia mundial de la depressió. Com cada divendres, us hem posat al dia de l’agenda musical amb la Marta Lozano, en Jaume Mas ha avançat les estrenes de sèries més esperades d’aquest 2023 i amb en Robert Calvo hem recordat el personatge més conegut de ‘Los payasos de la tele’: Fofito.