Arkeo: el robot que lluita vers la soledat no desitjada

Avui a La Ciutat hem parlat d’un projecte català que pot revolucionar la manera com cuidem a la nostra gent gran. Hem indagat en la història d’Arkeo, un robot humanoide dissenyat per fer companyia als nostres majors i combatre de forma més humana la soledat de la tercera edat. Arkeo no vol ser un gadget tecnològic més, vol anar més enllà de ser un simple robot. Es tracta d’un androide amb cara, expressions i personalitat que és capaç de conversar, detectar emocions, recordar dates importants, entre moltes altres funcions. És una iniciativa duta a terme per tres joves emprenedors: Erwan Molina, Thomas Samson i Adèle Zoaeter, amb la startup Arkeobots que va començar la seva trajectòria el 2022. Tot això amb una intenció clara, combatre la soledat de la gent gran sense que sigui un luxe inaccessible. És un projecte innovador que pretén combinar la tecnologia i la sensibilitat social. Un factor clau és que aquest projecte no neix d’un interès pel desenvolupament tecnològic, sinó d’una història personal que li dona sentit i direcció. Per parlar d'aquest robot Arkeo hem parlat amb un dels seus creadors, l'Erwan Molina.
Ell ens ha explicat la història personal que hi ha al darrera d'aquesta creació, i com una vivencia personal amb el seu avi li va donar la idea de crear Arkeo. A més, també ens ha parlat de cóm està pensat aquest projecte i com pot ajudar a les persones a combatre aquesta soledat no desitjada. Diu que és un robot que medeix "uns 50 centímetres" i que va evolucionant i adaptant-se "a cada context". A més ens ha explicat que tindrà un preu de sortida al mercat assequible per a que "tothom pugui tenir-lo".