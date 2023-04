García-Gallardo invita a jóvenes estudiantes preguntarse si el CO2 es un gas contaminante

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, ha invitado a un grupo de jóvenes que se cuestionen si la Segunda República española fue un "régimen democrático" o si el dióxido de carbono (CO2) es un gas nocivo. Estas sugerencias que hizo García-Gallardo las lanzó durante un encuentro con multitud de jóvenes en un colegio de Salamanca.

"Tenéis que respetar lo que digan vuestros mayores"

El vicepresidente comenzó su charla en el Colegio San Agustín. "Los jóvenes en una edad como la vuestra tenéis que atreveos a disentir, pensad por vosotros mismos, tened una mentalidad crítica, respetad lo que os digan los mayores, vuestras autoridades, profesores... pero sin dejar de buscar la verdad por vosotros mismos", comentaba García Gallardo a estudiantes de ESO y Bachillerato.

Asimismo, el dirigente de Vox en la comunidad continuaba animando a su audiencia a que fuesen en busca de sus "propias respuestas" dado que en la época de García-Gallardo "no" se preguntaban "si la Segunda República era un régimen plenamente democrático o no". Además, invitaba a los jóvenes a reflexionar sobre "si la leyenda negra que hay sobre la conquista española en América es cierta o no".

Asimismo, el ultraderechista recalcaba que en su etapa estudiantil no se preguntaban, que "es un tema muy de moda, si el CO2 es un gas contaminante o no".

Niveles de CO2 al alza

El dióxido de carbono es el principal causante del cambio climático, que conlleva el calentamiento del planeta, según un estudio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense (NASA).

"Desde el comienzo de la era industrial (en el siglo XVIII), las actividades humanas han aumentado el CO2 atmosférico en un 50 %, lo que significa que la cantidad de CO 2 ahora es el 150 % de su valor en 1750", señala el estudio.