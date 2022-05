El Ayuntamiento de Valladolid celebra el Pleno de la Infancia

El Salón de Plenos de la Casa Consistorial ha acogido esta mañana el Pleno Municipal de la Infancia en el que además de los ya habituales representantes de los grupos políticos municipales ha tenido como protagonistas a los escolares de ocho centros educativos de Valladolid.

Entre esos centros se encuentra el Núñez de Arce, cuyos alumnos han relatado en Más de Uno Valladolid sus principales inquietudes con la guerra en Ucrania. Han preguntado "sobre los ucranianos que han llegado a Valladolid y sobre los que van a volver a su país". En respuesta a esa cuestión, el alcalde, Óscar Puente ha contestado que se les va a dotar de ayudas para que puedan elegir si quedarse en la ciudad o retornar a su país

Sin embargo, los alumnos del Núñez de Arce han salido con una idea clara del Pleno de la Infancia. No se van a dedicar a la política.

Una respuesta que ha llamado la atención de la Concejala de Educación, Infancia e Igualdad del ayuntamiento de Valladolid, Victoria Soto, quien ha argumentado que "algo estamos haciendo mal cuando a los chicos y chicas que se les ve comprometidos y luchadores no quieren hacer nuestras funciones o no les explicamos lo que hacemos y lo bonito que es poder incidir en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Quizá es esta falta de privacidad que tenemos pero la vida política es muy bonita y es de las experiencias más gratificantes que he tenido".