La Guardia Civil desarticula una organización criminal que cultivaba marihuana en una nave del polígono de Hontoria

Después del registro de la nave de Hontoria y otras dos en San Martín de la Vega y en Illescas, en las provincias de Madrid y Toledo, se han incautado hasta 10.378 plantas de cannabis en distintos estados de floración, 371 cogollos y 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando. La operación, que se inició con una denuncia anónima por los movimientos sospechosos en una nave que no tenía actividad en el polígono segoviano, está dirigida por el juzgado número 6 de Segovia y trata de esclarecer otros delitos como un posible fraude en el suministro eléctrico, que llega hasta los 100.000 euros mensuales en la nave del polígono de Hontoria, o la trata de personas ya que los denominados “jardineros” se encargaban de cuidar las explotaciones en condiciones muy precarias.