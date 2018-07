Salamanca retira los cuchillos y tenedores de las terrazas para evitar agresiones

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La policía municipal de Salamanca ha informado del comienzo de una campaña para que los hosteleros de la ciudad no coloquen cubiertos en las mesas de las terrazas hasta que sean ocupadas, con el fin de que estos no sean utilizados para agredir. Fuentes municipales han subrayado que esta medida no está relacionada con los recientes ataques terroristas en Europa