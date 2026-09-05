Tarde de árboles caídos en Salamanca

Las rachas de viento acaecidas en la capital provincial entre las las 16 y las 18 horas de este sábado han provocado la caída de árboles en varios puntos del municpio.

Actuación en el paseo de Canalejas | Onda Cero Salamanca

En en entorno de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela han caído sobre la acera, pero en otros lugares, como el paseo de Canalejas y el de las Carmelitas, han obligado a cortar un carril de la calzada para que bomberos, policías y personal del Ayuntamiento de Salamanca procedieran a recogerlos del suelo o a retirarlos antes de que se fueran a él.