Tarde de árboles caídos en Salamanca

Las rachas de viento acaecidas en la capital provincial entre las las 16 y las 18 horas de este sábado han provocado la caída de árboles en varios puntos del municpio.
En en entorno de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela han caído sobre la acera, pero en otros lugares, como el paseo de Canalejas y el de las Carmelitas, han obligado a cortar un carril de la calzada para que bomberos, policías y personal del Ayuntamiento de Salamanca procedieran a recogerlos del suelo o a retirarlos antes de que se fueran a él.