LOCAL

Tarde de árboles caídos en Salamanca

El viento obliga a actuar a bomberos, policías y personal municipal

Roberto Benito

Salamanca |

Carril cortado al tráfico en el paseo de las Carmelitas
Carril cortado al tráfico en el paseo de las Carmelitas | Onda Cero Salamanca

Las rachas de viento acaecidas en la capital provincial entre las las 16 y las 18 horas de este sábado han provocado la caída de árboles en varios puntos del municpio.

Actuación en el paseo de Canalejas
Actuación en el paseo de Canalejas | Onda Cero Salamanca

En en entorno de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela han caído sobre la acera, pero en otros lugares, como el paseo de Canalejas y el de las Carmelitas, han obligado a cortar un carril de la calzada para que bomberos, policías y personal del Ayuntamiento de Salamanca procedieran a recogerlos del suelo o a retirarlos antes de que se fueran a él.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid