¿Quién entrenó al Recoletas Salud Carbajosa este fin de semana tras la destitución de Manuel Ángel Rodríguez?

El Recoletas Salud Carbajosa, equipo que cumple su segunda campaña de existencia (las dos en el cuarto y penúltimo nivel del baloncesto, el cual comparte con el Perfumerías Avenida-Xoborg), comunicaba el miércoles la destitución de su entrenador, Manuel Ángel Rodríguez.

Ante la falta de un sustituto, su partido de este sábado ante el Hotel 4 Postes-Ávila Auténtica-El Bulevar, correspondiente a la jornada 10 de Liga y ganado por 68 a 81, tenía que ser dirigido por un técnico improvisado.

Aunque en el acta arbitral se omite su nombre en el apartado de 'Entrenador', sí figura en la misma.

La razón se debe a que el encargado de desempeñar esa tarea era uno de los inscritos como jugador del cuadro carbajosense: José Manuel Teijón.

En realidad, Teijón, de 48 años, es el director deportivo de la formación salmantina, pero se precisaba incluirle en la plantilla para que pudiera estar en el banquillo.

De hecho, se le daba de alta el viernes como deportista en la Federación Española de Baloncesto.

Según indica la entidad deportiva a Onda Cero Salamanca, hizo de "capitán-entrenador".