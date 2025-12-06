Detenido el encuentro del Piensos Durán Albense por supuestos insultos a los árbitros por parte de algunos de sus aficionados

El Piensos Durán Albense ha caído derrotado este sábado ante el O Esteo por 4 a 9 en la jornada 13 de Liga en la tercera categoría del fútbol sala, división que comparte con el Salamanca Fútbol Sala (iguala a 5 en casa con el Vilalba).

Además de quedarse sin sumar algún punto y llevar dos choques seguidos perdidos, la formación de Alba de Tormes se expone a una multa de la Real Federación Española de Fútbol porque los árbitros de este encuentro han tenido que pararlo al ser objeto de supuestos insultos.

Los colegiados han reflejado lo ocurrido en el acta: "Faltando 0:46 para finalizar el primer periodo, nos vemos en la obligación de activar el Protocolo de Actuación Contra la Violencia Verbal en su primer nivel debido a que un aficionado identificado como aficionado del equipo local Piensos Durán Albense, dado que porta una bufanda con el escudo de dicho club, de forma reiterada protesta nuestras decisiones, dirigiéndose a voz en grito en términos como los siguientes: 'Os estáis inventando todas las faltas'. 'Eh, y a ese no le pitas nada, no', 'Vamos, hombre'. Faltando 4:23 para finalizar el segundo periodo, y tras continuar la violencia verbal continuada, ahora por parte de varios aficionados que, en algunos casos, portaban vestimenta del club local Piensos Durán Albense, volvemos a aplicar el Protocolo de Actuación Contra la Violencia Verbal en su segundo nivel debido a que se dirigen hacia nosotros, a voz en grito y de forma reiterada, en términos como los siguientes: 'Cagón', 'Sinvergüenzas', 'Gilipollas', 'Medio metro, que te crees muy grande', 'Enano de mierda'. Se informa de esto a ambos delegados, invitándoles a retirarse a vestuarios junto a nosotros. A pesar de su reticencia inicial, ambos equipos acceden a vestuarios. Nos reunimos con los delegados de ambos equipos, exponiendo la situación y solicitando el aviso por megafonía de que, de persistir la violencia verbal continuada, se suspenderá el partido. Tras 7 minutos con el encuentro detenido, regresamos al terreno de juego junto a los equipos y el partido se reanuda sin ninguna incidencia posterior a estas".

Esta situación acontece después de que la semana pasada se produjeran amenazas a árbitros y peleas entre componentes de clubes o seguidores en el fútbol base salmantino.