DEPORTES

¿Qué ha pasado en la primera edición de la 'UDS International Cup', impulsada por el Salamanca UDS?

Celebrada del 24 al 29 de noviembre

Roberto Benito

Salamanca |

Interior del estadio Helmántico
Interior del estadio Helmántico | Onda Cero Salamanca

La primera edición de la 'UDS International Cup', torneo de fútbol para categoría Juvenil creado por el Salamanca UDS, se ha disputado del 24 al 29 de noviembre en el estadio Helmántico.

Con la participación del equipo anfitrión y tres de Estados Unidos (Central Valley, Mid Valley y Sylmar), se han disputado siete partidos.

El ganador de la fase de grupos ha sido el Central Valley, que se ha impuesto al Mid Valley por 6-0, al Sylmar por 0-9 y al Salamanca UDS por 0-3.

Segundo ha quedado el Salamanca UDS tras vencer 7-0 al Sylmar y 4-0 al Mid Valley, pero caer por 0 a 3 con el Central Valley.

El tercero ha sido el Mid Valley, cuyo único triunfo ha llegado ante el Sylmar (2-1).

El colista, el Sylmar, ha perdido todos sus encuentros.

Como primeros clasificados, el Central Valley y el Salamanca UDS han accedido a la final, en la que el triunfador ha sido el conjunto charro al llevarse el choque por un resultado de 3 a 2.

Según ha podido saber Onda Cero Salamanca, el Comité de Árbitros de Salamanca se ha quedado sin mandar colegiados a dirigir los compromisos de este evento e investigará si alguno federado lo ha hecho por su cuenta y riesgo, lo que podría conllevarle una sanción.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer