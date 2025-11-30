DEPORTES

'La Banda' continúa con su gira por locales de Salamanca

Tertulia deportiva semanal

Onda Cero Salamanca

Salamanca |

La Banda
La Banda | onda cero salamanca

La tertulia deportiva semanal de Onda Cero Salamanca, 'La Banda', sigue de gira.

Tras actuar en En Forma Deportes y en Cuidur, este programa, que puede escucharse en la página web, el Facebook y el Twitter de esta emisora, hará parada este martes en el Restaurante Guinaldo (avenida de Hilario Goyenechea, 17, Salamanca).

De esta manera, las ondas unirán la radio, el deporte y la hostelería a través del análisis y la opinión sobre lo acontecido durante la última semana en el ámbito deportivo y extradeportivo de la provincia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer