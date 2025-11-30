'La Banda' continúa con su gira por locales de Salamanca

La tertulia deportiva semanal de Onda Cero Salamanca, 'La Banda', sigue de gira.

Tras actuar en En Forma Deportes y en Cuidur, este programa, que puede escucharse en la página web, el Facebook y el Twitter de esta emisora, hará parada este martes en el Restaurante Guinaldo (avenida de Hilario Goyenechea, 17, Salamanca).

De esta manera, las ondas unirán la radio, el deporte y la hostelería a través del análisis y la opinión sobre lo acontecido durante la última semana en el ámbito deportivo y extradeportivo de la provincia.