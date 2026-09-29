'La Banda' se tomará algo esta semana con la entrenadora del Meins-Avenida

Después de empezar su tercera temporada la semana anterior con la visita del director deportivo de Unionistas, Antonio Paz, 'La Banda' jugará fuera de casa en su segunda actuación.

La tertulia deportiva semanal de Onda Cero Salamanca, que puede escucharse en su página web, Facebook y Twitter, se trasladará a Génesis Bar y Tapas (carretera de Madrid, 52, Santa Marta de Tormes).

En este lugar, desde las 17 horas de este miércoles y con entrada libre para todos los que deseen acudir, se grabará el programa previo al inicio de la campaña 2026-2027 para el Meins-Avenida de baloncesto femenino.

Por eso, la invitada en esta ocasión será Raquel Romo, directora deportiva y entrenadora de la formación salmantina, además de preparadora ayudante de España, selección con la que conseguía la medalla de bronca en el Mundial celebrado en Alemania este verano.