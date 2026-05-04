Villarmentero de Campos refuerza sus infraestructuras y espacios públicos con el apoyo de la Diputación de Palencia con una inversión de cerca de 22.500 euros

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y del diputado de zona, Javier Villafruela, ha visitado el municipio de Villarmentero de Campos junto a su alcalde, Pedro Víctor Burgo. Durante la visita, se han puesto en valor las importantes actuaciones desarrolladas en la localidad, orientadas a reforzar la seguridad y mejorar la calidad de sus espacios públicos.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la reparación del puente sobre el río Ucieza. Una actuación ya ejecutada que ha contado con una ayuda por parte de la institución provincial de 7.187 euros. El puente presentaba un avanzado estado de deterioro, constituyendo un riesgo para vehículos, peatones y peregrinos, además de ofrecer una imagen negativa de la localidad. Ante la imposibilidad de asumir la financiación con recursos propios, el Ayuntamiento solicitó apoyo institucional.

Las obras han consistido en el refuerzo de la barandilla mediante tacos de acero, pilares y barras verticales, así como en la protección de los accesos con la instalación de cuatro vigas de gran tamaño soldadas sobre placas de anclaje.

Por otro lado, también se ha ejecutado la urbanización de la Plaza Batalla de Golpejera con una subvención de 15.296 euros. Este proyecto ha permitido mejorar notablemente la funcionalidad y la estética de este espacio público, anteriormente con zonas de tierra. La actuación ha incluido la pavimentación con adoquines prefabricados de hormigón y el acondicionamiento de dos zonas verdes, abarcando una superficie total de 340 metros cuadrados. Este proyecto se enmarca dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios 2022-2023 de la Diputación Provincial de Palencia y forma parte de una estrategia global orientada a la mejora y urbanización de las calles del municipio.

Además, en los últimos años, Villarmentero ha sido beneficiario de diversas ayudas en ámbitos como el desarrollo agrario (desratización y desinsectación), medio ambiente (limpieza de fosas sépticas y mejora del ciclo hidráulico), fondos de cohesión territorial (Planes y Contratación), promoción económica (contratación de personas desempleadas) y vías y obras (adquisición de maquinaria municipal en 2024).Todo ello con un importe de ayudas de 23.462 euros.

En conjunto, el volumen total de ayudas recibidas desde 2015 asciende a 142.240 euros, lo que refleja el compromiso institucional con el desarrollo y la mejora de los servicios en el medio rural.