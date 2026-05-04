Veolia, junto al Ayuntamiento de Palencia y Cáritas Diocesana, lanza el programa de Becas ‘Talento Profesional’ para impulsar la formación en empleos verdes en Palencia

En el marco del Plan de Acción Social y Sostenibilidad de Palencia (PASS), Veolia, junto al Ayuntamiento de Palencia y Cáritas Diocesana de Palencia, ha vuelto a poner en marcha en Palencia el programa de Becas ‘Talento Profesional’, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a la Formación Profesional a aquellas personas que se encuentran en situaciones económicas complejas y que pueden ver limitadas sus posibilidades de cursar ciclos formativos.

El programa pone especial énfasis en aquellos ciclos formativos vinculados al empleo verde, en coherencia con la actividad y el compromiso medioambiental de la organización. Se considerarán prioritarios los estudios orientados a sectores como la agricultura, la fabricación sostenible, la investigación y desarrollo, la administración y los servicios que contribuyan a preservar o restaurar la calidad del medio ambiente.

Los solicitantes de estas Becas, cuyas bases están en la web www.veolia.es, tendrán que acceder a estudios FP de grado básico, medio o superior en centros públicos. El plazo para poder postularse a estas becas, que tendrá tres beneficiarios, acaba el 21 de julio.

La iniciativa ofrece la cobertura de los gastos derivados de los estudios, con un importe de 1.000 euros anuales para cada uno de los beneficiarios. Además, los tres becados contarán con un acompañamiento individual pedagógico y psicosocial, realizado por Cáritas Diocesana, para potenciar su desarrollo motivacional y competencial.

Con esta iniciativa, Veolia y Cáritas Diocesana reafirman su compromiso social y medioambiental con la capital palentina, apostando por el desarrollo del talento local y por la formación de profesionales capacitados para afrontar los retos de la transición ecológica, contribuyendo así a la construcción de un futuro más sostenible.

Desde Cáritas Diocesana de Palencia, su presidente Luis Fernando Asensio ha hecho hincapié en el buen resultado obtenido en la pasada edición de las becas, al tiempo que ha informado de que este año la entidad continuará apoyando a una de las becadas de 2025.

Por su parte, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha puesto en valor que, con el programa de Becas, “se avanza en los proyectos definidos” en la mesa del PASS, y ha animado a seguir “trabajando en la misma dirección en beneficio siempre del bienestar de Palencia y de sus ciudadanos”.

Finalmente, el gerente de Veolia en Palencia, Javier del Sol, ha subrayado que la compañía está “convencida de que el acceso a la formación no puede ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos”. Por ello, el responsable ha hecho hincapié en que este programa de becas representa el “firme compromiso” de Veolia con aquellas personas que, económicamente, “peor lo están pasando”.

“La educación es la mejor herramienta para construir un mejor futuro”, ha indicado Del Sol, que ha recordado que Veolia “es mucho más que agua: somos un agente de cambio social que, cada día, trabaja por mejorar la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses”.