Velilla del Río Carrión y Astudillo acogerán la edición 2026 de los Campus Experience de la Fundación Real Madrid

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada de los diputados de Desarrollo Socioeconómico y Deportes, Francisco Pérez y delegado de Deportes, Eduardo Tejido, ha presentado los ya consolidados campus de fútbol que organiza cada verano la Fundación del Real Madrid en la provincia, en colaboración con la institución provincial y los ayuntamientos sede, junto al exjugador internacional y embajador de la Fundación Real Madrid, Ricardo Gallego, el responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación, Félix González, el responsable de Campus y Proyectos promocionales, David Gil y los alcaldes de los ayuntamientos, Gonzalo Pérez y Luis Santos.

Una iniciativa que llega cada año a 200 chavales del medio rural, 100 en cada una de las dos localidades, con la vista puesta en potenciar la igualdad de oportunidades en la práctica deportiva para los habitantes del medio rural, por lo que tienen prioridad en la selección de participantes. Una experiencia, que supone una puerta abierta a que los niños de la provincia disfruten de una actividad deportiva de primer nivel en su entorno más cercano, Palencia; para combinar la práctica deportiva con la formación en valores y los hábitos saludables.

Tras el excelente balance en Aguilar de Campoo, Villamuriel de Cerrato, Baltanás y Saldaña, seguimos cumpliendo nuestra palabra de llevar la práctica deportiva a cada rincón de la provincia. La presidenta apuntaba que “desde la Diputación queremos que cualquier niño o niña palentino, viva donde viva, tenga la oportunidad de disfrutar de una formación de gran calidad sin salir de su entorno. Este modelo de rotación no solo dinamiza nuestra economía local, sino que demuestra que el medio rural de Palencia es un escenario con plenas garantías para proyectos de prestigio internacional”.

INFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES. El campus de Velilla será del 3 al 10 de agosto y el de Astudillo del 17 al 21 de agosto, en ambos casos entre las 8:15 y las 14:30 horas. Los participantes han de tener entre 7 y 15 años, ambos incluidos.

Desde hoy hasta el 12 mayo están abiertas las inscripciones, con preferencia para los empadronados en cada una de las sedes, respectivamente. Si hubiera más solicitudes que plazas, habrá un sorteo público el 19 de mayo para adjudicar las plazas. Las inscripciones podrán hacerse exclusivamente a través de la Diputación de Palencia, en el Registro General, o a través de la sede electrónica.

Los campus serán impartidos por técnicos de la Fundación del Real Madrid y por monitores especializados. Aunque la práctica deportiva es importante en estos campus, lo principal es insistir en el aprendizaje de los mejores valores del deporte, como el compañerismo, el trabajo en equipo, el esfuerzo y el respeto.

El campus incluye, además de los entrenamientos, un viaje a Madrid para conocer Valdebebas, donde además podrán hacer un entrenamiento, y el estadio Santiago Bernabéu, así como una equipación completa de la Fundación Real Madrid.

El coste real del campus es de 240 € por participante, pero cada uno deberá abonar solo 100 €, gracias a la colaboración de la Diputación de Palencia y de los ayuntamientos que abonarán el importe restante. Con esta iniciativa, la Diputación, a través de su Servicio de Deportes, pretende ofrecer la posibilidad a los jóvenes del mundo rural de acercarse a la Fundación Real Madrid y, por otro lado, facilitar la conciliación familiar, dando una buena opción a los padres durante la etapa vacacional de los más pequeños.

APUESTA POR EL DEPORTE. Con la llegada de los campus a Astudillo y Velilla del Río Carrión se continúa con el espíritu de vertebración del territorio. Tras el excelente balance de las cuatro sedes acogedoras de los mismos: Aguilar de Campoo, Villamuriel de Cerrato, Baltanás y Saldaña.

Con este ánimo desde la Diputación de Palencia y con la Fundación Real Madrid se han mantenido ya algunos encuentros para trabajar en la colaboración de ambas partes, en eventos como la carrera de los 10.000 de Mariano Haro en Becerril, o en otras modalidades deportivas.

Sin duda la marca Fundación Real Madrid es un orgullo y un reconocimiento a nuestro ADN deportivo. Con estos campus la carrera, y otras posibles colaboraciones, demostramos que Palencia es una provincia de élite en valores y promoción económica a través del deporte.