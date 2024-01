Valeria Castro, Dani Nel·Lo + Organ Trío y Tarquim protagonistas de la XI edición del ciclo “Preparados, Listos…Jazz y +"

“Preparados, Listos…Jazz y +” llega a su undécima edición. De nuevo, el público palentino podrá disfrutar de un ciclo en el que se mezclan estilos como el pop, rhythm and blues, soul, o música cubana con el jazz como telón de fondo.

El ciclo, organizado por La Mano Negra y Ayuntamiento de Palencia, se celebrará en el Teatro Principal los días 9, 16 y 23 de marzo. Los conciertos comenzarán a las 20:30 horas. Los artistas que conforman la programación de esta edición son: Valeria Castro (9 de marzo), Dani Nel·Lo + Organ Trío (16 de marzo) y Tarquim (23 de marzo). El cartel ha sido diseñado por el palentino Óscar González.

Valeria Castro

“Preparados, Listos…Jazz y +” dará comienzo el sábado 9 de marzo con una de las artistas del momento dentro del panorama musical de nuestro país. Valeria Castro es dueña de una voz sensible, frágil, propicia para el escalofrío. Su primer álbum denominado “Con cariño y con cuidado” es una radiografía del alma formulada en primera persona, un ejercicio de autoestima y amor propio y, sobre todo, la constatación de que su firmante solo sabe hablar de aquello que verdaderamente le concierne y conmueve. Nada de lo que canta y cuenta Valeria se comprendería sin todo su bagaje previo, sin el aliento de una tierra, una familia y un paisanaje, sin la huella indeleble de su isla: La Palma.

Estamos ante un trabajo con un hilo conductor o una espina dorsal. Es el autorretrato de una muchacha isleña ultrasensible que se abre en canal y deja que nos asomemos a las entrañas mismas del alma.

Con tan solo 24 años, Valeria Castro, el joven talento que años atrás Alejandro Sanz descubriera en Instagram y con quién después cantara en directo el “Corazón partío", ha dejado de ser una promesa para ser una realidad, sin duda una de las voces más prometedoras del mundo hispanohablante. Su primer LP será presentado en más de 10 países, llenando plazas tan importantes como Noches del Botánico y habiendo cantado con artistas de la talla de Vetusta Morla, Silvana Estrada o Vicente García. En septiembre de 2023 recibe su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría de “Mejor Canción de Autor” por su canción “La raíz”.

Dani Nel·Lo + Organ Trío

Tras el concierto de Valeria Castro, el sábado 16 de marzo será el turno de Dani Nel·Lo + Organ Trío. Desde finales de los años 50, saxofonistas de rhythm&blues y jazz se asociaron con organistas para cocinar un nuevo sonido. Lo que conseguían juntos era una sonoridad muy potente con pocos elementos. Rápidamente estas formaciones proliferaron y llenaron clubs y salas de baile. Inspirándose en ellas, el barcelonés Dani Nel·lo ha estado trabajando en un nuevo proyecto con nuevas composiciones y una nueva formación con Gerard Nieto al órgano, Martín Burguez a la guitarra y Ramón Ángel Rey a la batería. Bajo el nombre Dani Nel·lo + Organ Trio, debutaron discográficamente este otoño con Grand Prix, un EP con 4 nuevos temas de la mano de Buenritmo Records. Además de presentar Grand Prix, en sus conciertos también sonará una selección de sus temas preferidos y más representativos "traducidos" a este nuevo sonido de sus distintos proyectos como "Los Saxofonistas Salvajes", "Los Mambo Jambo", "Sax-O-Rama" o "Noir".

Tarquim

La undécima edición de “Preparados, Listos…Jazz y +” finalizará el sábado 23 de marzo con el concierto de Tarquim. Pau Vidal, Tarquim, es un joven saxofonista, flautista y compositor que se hizo un nombre en la escena musical participando en proyectos de grandes artistas internacionales como Enrique Bunbury, Nathy Peluso, Gonzalo Grau y la Clave Secreta o Bitty Mclean entre otros. Y en la escena local, junto a Andrea Motis, Judit Nedderman y The Sey Sisters en el grupo The Gramophone All Stars Big Band, del que es miembro. Una extensa carrera donde demostró su dominio de la música cubana, el jazz, soul y reggae, entre otros.

Cabe destacar su faceta como arreglista y productor, que le llevó a componer los arreglos de vientos para el disco “Curso de levitación Intensivo” del artista Enrique Bunbury, y que fue nominado a mejor álbum de Rock en los Latin Grammy 2021. En 2020 presentó en las Fiestas de la Mercè de Barcelona su último trabajo, “A Cuba”. Esta vez, adentrándose en géneros como la descarga, el danzón, el txa-txa-txa, el guaguancó o el bolero. El resultado de los últimos años, profundizando en la tradición musical afrocubana, y una dedicatoria íntima a todas las personas que le descubrieron la isla, a sus maestros y que compartieron su hogar con él. “A Cuba” fue nominado en los Premios Carles Santos y distribuido de manera especializada en países como Japón, Alemania, Francia, USA, Puerto Rico o Colombia. En él participan grandes figuras de la música cubana, como el pianista Iván “Melón” Lewis, ganador del Latin Grammy 2021 a mejor disco de jazz, Reinier Elizarde “Negrón” o Yadira Ferrer. Su directo ha cautivado con su elegancia y erudición, acumulando diversos sold outs en eventos de jazz y música latina.

En los últimos meses ha publicado 3 singles: “Me despido de ti” , “Pa’ la calle” (Editado en vinilo 7”) y “Nos Fuimos”, esta última, primera pista del siguiente trabajo de estudio de Tarquim que saldrá en primavera de 2024.

Abonos y entradas:

Los abonos estarán a la venta a partir del miércoles 10 de enero. El precio de los abonos es de 50 euros. La venta de entradas para cada concierto dará comienzo el viernes 19 de enero. El precio de las entradas del concierto de Valeria Castro es de 28 euros (butaca de patio, platea y palco) y 25 euros (visibilidad reducida). El precio de las entradas para los conciertos del 16 de marzo (Dani Nel·Lo + Organ Trío) y 23 de marzo (Tarquim) es de 15 euros (butaca de patio, platea y palco) y 12 euros (visibilidad reducida). Las entradas y abonos se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Principal y en la web: www.teatroprincipalpalencia.es