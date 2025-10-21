Tres heridos, uno grave, tras el vuelco de un vehículo en la carretera P-954 en Grijota

(ICAL) Un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 1 de la carretera P-954, en Grijota (Palencia) dejó tres personas heridas, una mujer de 26 años, un hombre de 35 años y una mujer de 38 años, una de las cuales quedó atrapada en el interior del vehículo siniestrado. El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió la llamada alertando del vuelco de un turismo y coordinó de inmediato la respuesta de los servicios de emergencia.

La Guardia Civil de Tráfico de Palencia, los Bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias -Sacyl- fueron movilizados al lugar del accidente. Sacyl desplazó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico para atender a los heridos.

En el lugar, el personal sanitario asistió a la mujer de 26 años, que fue trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia debido a la gravedad de sus lesiones, y al hombre de 35 años y la mujer de 38 años, que fueron evacuados en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario. Las autoridades están investigando las causas del accidente para esclarecer lo sucedido.