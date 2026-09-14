Transportes somete a información pública el trazado de la autovía A-73 entre Báscones de Valdivia y Aguilar de Campoo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública el proyecto de trazado de la nueva autovía A-73 entre Báscones de Valdivia y Aguilar de Campoo, en la provincia de Palencia. El presupuesto estimado para esta actuación es de 146,1 millones de euros (IVA incluido) y su anuncio se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado. La futura autovía A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo conectará la Autovía del Norte A-1, que discurre de Madrid a Irún, y la Autovía A-67, Cantabria – Meseta, con el objeto de mejorar la comunicación de Cantabria con la zona oriental de Castilla y León. Con este tramo, de 6 kilómetros de longitud, de los cuales 1,5 kilómetros se desarrollarán a lo largo de la A-67 mediante ramales de enlace, se dará continuidad al eje A-73 entre Pedrosa de Valdelucio y Báscones de Valdivia, ofreciendo una alternativa de gran capacidad a la N-627 que permitirá reducir los tiempos de recorrido y mejorar la seguridad vial. La actuación incluirá la construcción de dos calzadas compuestas por dos carriles de 3,50 metros de anchura y arcenes exteriores de 2,50 metros; y la reposición de la carretera N-627 a través de un paso superior sobre la autovía A-67 para dotar de continuidad al itinerario entre el núcleo urbano de Aguilar de Campoo y la actual estación de ferrocarril. Asimismo, se prevén construcciones singulares de alta capacidad como un falso túnel de Valdivia, con una longitud de 200 metros y 4 viaductos independientes con longitudes que oscilan entre los 270 y 460 metros. Esta aprobación se suma al impulso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el avance de la A-73 en las provincias de Burgos y Palencia, con el tramo ya puesto en servicio entre Pedrosa de Valdelucio y Báscones de Valdivia y las obras entre Quintanaortuño y Montorio, actualmente en ejecuci