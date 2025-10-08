Montaña Palentina

El Trail Pico de Almonga regresa con éxito y reúne a 85 participantes

La jornada se desarrolló con un gran ambiente deportivo y una destacada implicación de voluntarios y vecinos.

El Trail Pico de Almonga volvió a celebrarse este año tras un periodo de ausencia, y lo hizo con un éxito rotundo de participación y organización. La quinta edición de la prueba, disputada el pasado 28 de septiembre, reunió a 85 corredores y consolidó el entusiasmo por las carreras de montaña en la Montaña Palentina.

La jornada se desarrolló con un gran ambiente deportivo y una destacada implicación de voluntarios y vecinos. En la categoría general masculina, el vencedor fue Álvaro Castro López (CXM Guardo), con un tiempo de 57:06, seguido de Andrés Acebo Moreno (Construcciones Carcoba) y Alberto Mancebo Casado (Running Aguilar). En la categoría femenina, el triunfo fue para María Eugenia González Sánchez (CMP Pradoluengo), que completó el recorrido en 1:14:04. La acompañaron en el podio Alma de las Heras Carbajo (Club de Montaña Ojanco) y María Retuerto Gutiérrez (CXM Guardo).

Los ganadores del resto de categorías fueron:

Sénior masculino: Pablo Santos Martín (Running Aguilar).

Sénior femenino: Noa Mediavilla Briones.

Máster 30 masculino: Alejandro Martín García.

Máster 30 femenino: Cristina Ríos Avilé (Club de Montaña Ojanco).

Máster 40 masculino: Juan José Cobo Acebo.

Máster 40 femenino: Laura Benito Bustamante.

Máster 50 masculino: Pedro Luis Sanz Arce (Running Aguilar).

Máster 50 femenino: Ana Moreno Arruza (Inficant Villa de Noja).

Locales: Guada Barrio Lores (La Real Triatlón) y María del Carmen Mon Morante.

Desde la organización se ha destacado la satisfacción por recuperar esta cita deportiva, que vuelve a situar a la localidad como punto de referencia para los aficionados al trail. “Tenemos margen de mejora, pero el balance es muy positivo y ya pensamos en la próxima edición”, señalaron los organizadores el Club Montaña Palentina Rivera-Pisuerga, que agradecieron la colaboración de los patrocinadores, voluntarios y público asistente.

