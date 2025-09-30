Un total de 33 productores palentinos exhibirán sus delicias este fin de semana en el Paseo del Salón dentro de ‘Naturpal"

Un total de 33 productores palentinos se reunirán a partir de este viernes, 3 de octubre, en el Paseo del Salón Isabel II para la Muestra Gastronómica ‘Naturpal’, que se desarrollará durante todo el fin de semana en horario de 10:30 a 14:30 y de 18:00 a 22:00 horas. Una edición, en la que su principal novedad vendrá dada según ha apuntado el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, por la presentación de la nueva Marca Gastronómica de la Asociación de Cocineros de Palencia “La cocina de la Bella Desconocida” y los platos que promocionarán a través de ella como son la menestra palentina, las patatas a la importancia y la leche frita. Un acto que se llevará a cabo el día de la inauguración a partir de las 12:00 h.

Durante su presentación en rueda de prensa, Fernández ha subrayado además que “la gastronomía siempre ha formado parte de la oferta turística, aunque en los últimos años ha cobrado una relevancia destacada. En la actualidad, ambas aparecen también ligados a otros fenómenos de una índole más lúdica, emocional, económica y social, donde no solo se busca degustar los platos tradicionales locales, también se desea conocer los centros productores (cultivos, ganaderías) y transformadores (fábricas artesanales, queserías, conservas, bodegas) para tener una experiencia culinaria global. Es por ello, que ‘Naturpal’ se convierte en el escaparate perfecto para que vecinos y visitantes no solo degusten esos productos, si no también puedan comprarlos y conocer a sus productores. Además, no faltará el Concurso de la Mejor Hamburguesa de Castilla y León y viendo la buena acogida de otras ediciones, habrá catas y para los más pequeños, talleres de cocina creativa y de cocteles sin alcohol”.

Concretamente, la inauguración oficial y apertura al público de los puestos con exposición y venta de productos se llevará a cabo el viernes, 3 de octubre a partir de las 10:30 horas, amenizada por dulzaineros. Seguidamente, a las 12:00 h, se llevará a cabo la presentación de la Marca Gastronómica de la Asociación de Cocineros de Palencia. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, organizada por el Ayuntamiento de Palencia y CETECE, con la colaboración de SEDA an OFFI Company y PROSOL, se realizará una cata popular gratuita de café.

Por su parte, el sábado 4 de octubre, acogerá las tres catas que se llevarán a cabo durante la muestra gastronómica. Dos de ellas por la mañana, de vino y vermut a las 13:00 horas y otra por la tarde de cervezas, 18:00 h. Todas ellas de productos de ‘Naturpal’ y dirigidas por sus propios productores. Por último, a las 20:00 horas, tendrá lugar la actuación de ‘Sopas de Ajo’, con música tradicional de pueblos de Palencia.

Ya el domingo, 5 de octubre, se desarrollará la XII edición del Concurso de la ‘Mejor Hamburguesa de Castilla y León’, a las 12:00 horas, organizado por la Asociación Provincial de Cárnicos-Charcuteros de Palencia. A continuación, se ofrecerá la elaboración y degustación de productos cárnicos (salchichas, hamburguesas, chorizos…). Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, el broche de oro a la jornada vendrá dado por la puesta en marcha de un taller de cócteles sin alcohol.

Entre los expositores presentes se encuentran: Quesos Artesanales La Antigua, de Villaumbrales; Morcillas de Fuenteandrino, de Fuenteandrino; Nuevo Horno del Cerrato, de Calabazanos – Villamuriel de Cerrato; Mieles Brezos del Norte& Miel Oso Pardo, de Gozón de Ucieza; Embutidos Cillamayor, de Cillamayor; Monjas Brígidas, de Paredes de Nava; Quesos y Lácteos Puebla Luis; de La Serna; Selectos de Castilla el Pato de Villamartín, de Villamartín de Campos; Confitería de Villoldo, de Villoldo; Cecinas y Embutidos Hnos. Caballero Rojo, de Villarramiel; Amo Conservas, de Astudillo; Morcilla de Villada, de Villada; Quesos Lagunilla y La Olmeda, Lagunilla de la Vega; Micopal, de Arenillas de San Pelayo; Cerveza Vereda, de Ledigos; Casa Tubero, de Santibáñez de la Peña; Dulzuras de Carmelo, de Carrión de los Condes; Asados Premium Infood, de Paredes de Nava; Productos Alpe, de Venta de Baños; Bodega Carreprado, de Alba de Cerrato; Vermú Corito, de Torquemada; Quesos Campos Góticos Villerías, de Villerías de Campos; Miel Felya, de Abia de las Torres; Setas Mediavilla Diez, Barrios de la Vega; Embutidos Artesanos de Cervera, de Cervera de Pisuerga; La Casa Dulce, de Palencia; Quesos La Vega, de Moslares de la Vega; Obrador Clarisas, de Calabazanos; Pastelería Sumendi Sin Gluten, de Frómista; Embutidos de Lidia Caminero, de Carrión de los Condes; La Tahona Cántabra, de Pomar de Valdivia; Quesería La Oveja que Bala, de Carrión de los Condes y Cervezas Yesta, de Torquemada.