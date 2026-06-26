Tobias Borg jugará dos temporadas más en el Súper Agropal Palencia. El escolta sueco de 32 años (Södertälje, 02-11-1993) y 1,83 metros de altura, acaba de completar su segundo curso como morado. En la campaña recién finalizada, el internacional sueco promediaba 9,3 puntos (41% en triples), 1,9 rebotes y 2,2 asistencias. Jugó 41 partidos. Borg llegó al club palentino procedente del Morabanc Andorra en el verano de 2024, donde había logrado el ascenso un año antes. Además del equipo de su localidad natal, el Södertälje, ha jugado tres campañas en el Bilbao Basket, dos en el Tenerife (en dos etapas distintas), tres en el Real Betis (donde logró otro ascenso) y en el citado Andorra, donde ya coincidió con Natxo Lezkano. El pasado verano disputó con la selección sueca el Eurobasket.