Seis pruebas conforman el Circuito Provincial de BTT ‘Diputación de Palencia’

El Diputado de Deportes, Eduardo Tejido acompañado por los organizadores y representantes de los distintos ayuntamientos donde se desarrollarán las pruebas ha presentado el VIII Circuito provincial de BTT Diputación de Palencia, que continua su expansión dentro del panorama ciclista regional, dando la oportunidad a todo tipo de ciclistas a conocer nuestra provincia a través de la práctica de un deporte que lleva varios años en pleno apogeo.

El Circuito, coordinado por el Servicio de Deportes de la Institución Provincial alcanza, en esta edición de 2026, seis pruebas repartidas entre los meses de abril y octubre, que son:

· 25 abril: BTT Cotorros Bike (Melgar de Yuso)

· 16 mayo: BTT Puerta a la Montaña (Aguilar de Campoo)

· 7 junio: Valles de Cerrato (Baltanás)

· 28 junio: Raposo Bike (Tariego de Cerrato)

· 11 julio: Pisoraka BTT (Herrera de Pisuerga)

· 17 octubre: Cautivo Bike Race (Paredes de Nava)

Las inscripciones habrán de hacerse para cada prueba y podrán realizarse, cuando se aproxime la celebración de cada una de ellas, a través de la página www.palenciadeporte.es, donde también se publicará toda la información correspondiente al Circuito, pues aunque cada competición tiene sus peculiaridades, se ha establecido un reglamento común para todas ellas que recoge las categorías, inscripciones, clasificaciones, premios y otros aspectos generales.

Para que exista clasificación y premiación en una determinada categoría, deberá haber un mínimo de CINCO inscritos en dicha categoría. En el caso de no existir el mínimo de participación establecido en el párrafo anterior, los participantes de dicha categoría quedarán encuadrados en la categoría inmediatamente anterior por edad, es decir, un Máster 60 entraría en la clasificación de Máster 50. En las categorías Élite y Junior, en caso de no haber el mínimo

CATEGORIA AÑO DE NACIMIENTO

JUNIOR 2008 y 2009

SUB 23/ ELITE *Entre 1997 y 2007

MÁSTER 30 *Entre 1987 y 1996

MÁSTER 40 *Entre 1977 y 1986

MÁSTER 50 *Entre 1967 y 1976

MÁSTER 60 *Entre 1949 y 1966

de participación, los participantes inscritos quedarán encuadrados únicamente en la Categoría Absoluta.

A la conclusión del circuito, el cómputo de estas clasificaciones dará lugar a una clasificación final del circuito, tanto absoluta como por categorías. Las clasificaciones del Circuito Provincial BTT se elaborarán a partir de las clasificaciones definitivas que aporte el organizador de cada prueba.

Además de la inclusión en la clasificación general absoluta, todos los participantes estarán adscritos a la clasificación de su categoría

Para optar a las clasificaciones del circuito, tanto absoluta como por categorías, el corredor debe finalizar al menos 3 de las pruebas que conforman el Circuito. En el caso de haber participado en más de 3 pruebas, se contabilizarán todas las participaciones, hasta un máximo de 5. En el caso de participar en las 6 pruebas, se contabilizarán los 5 mejores resultados.

Esta propuesta de Diputación, que nació en 2018, y que ha contado siempre con una magnífica acogida por parte de los aficionados al ciclismo, ha permitido a miles de deportistas y visitantes recorrer y disfrutar a través del ciclismo los principales paisajes de nuestra provincia.