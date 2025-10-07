San Antonio valora positivamente que la Junta se oponga al derribo de la pasarela hasta que ADIF no plantee alternativas

Entre las múltiples polémicas que tiene ADIF con la capital palentina se encuentran las obras del salto del carnero, la instalación de pantallas acústicas o el derribo de la pasarela de la Avenida de Asturias para continuar con las obras que está ejecutando. La Asociación de Vecinos del Barrio de San Antonio ha mantenido una reunión con el delegado Territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, para abordar este último tema.

En el encuentro, la Junta deja claro a los vecinos que mientras no haya una alternativa de paso de la circulación no va a autorizar el derribo. Durante el encuentro se ha trasladado a los vecinos que en un principio se llegó a un acuerdo con ADIF para autorizar el derribo habilitando el camino de Figueldo para el paso de los vehículos. Posteriormente, ADIF dijo que esa posibilidad se descartaba al no ser autorizada por la Confederación Hidrográfica del Duero. Fue aquí cuando la Junta expresó que no iba a permitir el derribo de la pasarela de la Avenida de Asturias sin una alternativa de paso, anunciando ADIF que presentaría un recurso.

Desde la asociación de vecinos, su presidenta Cristina Martín, muestra en Onda Cero Palencia su satisfacción por esta decisión de la Junta ya que consideran que el derribo de la pasarela, sin tener una alternativa, supondría un grave perjuicio económico para los negocios de la zona además de significar un grave inconveniente para los vecinos de Palencia y la provincia que usan diariamente esta infraestructura.