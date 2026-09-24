Renault Group invertirá 600 millones de euros en Villamuriel y Valladolid para impulsar una nueva etapa industrial y tecnológica

Renault Group España ha anunciado una inversión de 600 millones de euros durante los próximos años, en el periodo 2026-2030, para acompañar el despliegue del plan estratégico futuREady en nuestro país y preparar sus centros industriales y de ingeniería para una nueva etapa marcada por la excelencia operacional, la innovación tecnológica y la electrificación.

Renault Group invertirá 600 millones de euros en España para reforzar su presencia industrial en el país, mejorar la competitividad de sus plantas en Valladolid y Palencia, acelerar el desarrollo de tecnologías de futuro y apoyar la transformación de sus operaciones en todo el territorio nacional. Esta inversión refleja el compromiso a largo plazo del Grupo con España como un polo estratégico de innovación, ingeniería y excelencia industrial.

La suma de la inversión combina recursos propios de Renault Group, así como ayudas públicas nacionales y regionales destinadas a la transformación industrial y a la movilidad sostenible, y cuenta con el respaldo del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León.

“España es un país estratégico para el Grupo, no solo a nivel productivo y comercial, también por el ecosistema generado alrededor de su actividad propia, incluyendo proveedores de componentes, energéticos y de movilidad. En un momento convulso en el sector, Renault Group demuestra el compromiso con las fábricas del país y la continuidad de nuestras actividades fruto del saber hacer de nuestros equipos, del acuerdo social y del apoyo de las instituciones. Nuestra ambición es continuar siendo un fabricante de referencia en España y a nivel europeo”, afirma Christian Stein, CEO de Renault Group España.

La decisión de reforzar las inversiones en España se apoya en varios factores que han resultado determinantes para la adjudicación de este nuevo plan industrial, fruto del acuerdo alcanzado con la representación sindical a través de la firma del convenio colectivo 2026-2028. Entre ellos destacan la competitividad demostrada por las factorías españolas, la calidad de sus procesos productivos, la excelencia operacional alcanzada por sus equipos y la incorporación de nuevas tecnologías industriales.

Cinco nuevos modelos y una nueva Línea de Montaje de baterías

El despliegue del plan estratégico futuREady en España contempla la adjudicación de cinco nuevos modelos a las factorías de Valladolid y Palencia, incluyendo dos vehículos eléctricos del segmento C. Además, la factoría de Carrocerías en Valladolid contará con una nueva Línea de Montaje de Baterías.

Esta asignación refuerza el papel de las plantas españolas dentro del dispositivo industrial global de Renault Group y proporciona visibilidad industrial para los próximos años.

La producción de vehículos eléctricos llega a España

Uno de los principales hitos es la adjudicación a la factoría de Palencia de la nueva plataforma nativa eléctrica RGEV Medium 2.0, la arquitectura más avanzada del Grupo para la próxima generación de vehículos eléctricos.

Presentada en el marco del plan futuREady, esta plataforma incorpora algunas de las tecnologías más innovadoras desarrolladas por Renault Group, con capacidades de hasta 750 kilómetros de autonomía WLTP en eléctrico, hasta 1.400 kilómetros en versiones de rango extendido, arquitectura eléctrica de 800 voltios y tiempos de carga rápida de hasta 10 minutos.

La implantación de la plataforma permitirá que, por primera vez en los 75 años de historia de Renault Group en España, las fábricas españolas produzcan vehículos eléctricos, marcando una nueva etapa para la compañía y para la industria automovilística nacional.