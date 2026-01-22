Renault España considera que las peticiones de los sindicatos para el convenio colectivo están muy alejadas de un posible acuerdo

En el marco de la segunda reunión de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, todos los sindicatos (UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF) han informado de la creación de una plataforma conjunta integrada, de la cual han presentado 56 medidas a fecha de hoy.

Los sindicatos han comenzado a presentar hoy algunas de las propuestas entre las que se encuentra un convenio a 3 años de vigencia (2026-2028), en el que exista: un plan de futuro efectivo garantizando la continuidad de todos los centros de trabajo, y en el que se aumenten los salarios 3 puntos por encima del IPC cada año con cláusula de revisión salarial; se reduzca la jornada laboral un día por año de vigencia; se aumente un 20% el importe de todos los pluses; se incrementen en dos días los días antigüedad, además de otras medidas relativas a la movilidad entre factorías, desconexión digital y empleo. La presentación de la totalidad de la plataforma conjunta finalizará en la próxima reunión de la Comisión negociadora.

La Dirección de Renault España ha recogido las propuestas presentadas para su análisis. En una primera valoración, recoge el enfoque de la propuesta con preocupación, y recuerda que las medidas presentadas por los sindicatos se encuentran demasiado alejadas de las necesidades que existen en la actualidad para las fábricas de Renault España. Asimismo, manifiesta que presentará su plataforma en la próxima sesión de negociación. La próxima reunión prevista de la Comisión Negociadora será el 12 de febrero.