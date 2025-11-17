Quesos Cerrato obtiene tres premios en los World Cheese Awards 2025

Quesos Cerrato vuelve a consolidarse como una de las firmas españolas con mayor proyección internacional tras obtener tres premios en los World Cheese Awards 2025, uno de los certámenes más influyentes del sector lácteo a nivel mundial. En esta edición, celebrada en Suiza, la marca ha sido reconocida con un Super Gold, un Silver y un Bronze, situándose entre las elaboraciones más destacadas del concurso.

Super Gold — Cerrato Umami

Umami es la apuesta más innovadora de Quesos Cerrato: un queso de mezcla que explora la quinta dimensión del sabor con una combinación intensa, equilibrada y profundamente sabrosa. Su curación prolongada potencia una textura firme pero cremosa. El jurado lo ha distinguido con un Super Gold, una de las máximas categorías del certamen, reservada a los quesos que sobresalen por su carácter único y su complejidad sensorial.

Silver — Cerrato Tostado

Tostado Viejo es un queso de mezcla con una maduración prolongada que realza su perfil aromático y su textura firme. Presenta tonos dorados y un sabor profundo con matices torrefactos que lo hacen especialmente reconocible entre los quesos viejos. Su intensidad

equilibrada y su identidad marcada han llevado al jurado a concederle el premio Silver, situándolo entre las mejores elaboraciones de su categoría.

Bronze — Cerrato Almadeoveja

El queso Almadeoveja Curado, elaborado con leche de oveja y afinado durante varios meses, destaca por su personalidad aromática y su textura cremosa dentro de la categoría de curados tradicionales. Su sabor es intenso pero armonioso, con notas lácticas y un final ligeramente picante. Su premio Bronze reconoce la solidez técnica y la calidad constante de uno de los productos más representativos de la casa.

Samantha Vallejo-Nágera, una embajadora que impulsa el espíritu de la marca

En un año especialmente significativo para la marca, Quesos Cerrato destaca también la labor de su embajadora, Samantha Vallejo-Nágera, figura reconocida de la gastronomía española. Su vínculo con la cocina de calidad, su defensa del producto local y su capacidad para comunicar pasión y cercanía han contribuido a reforzar la presencia y los valores de la quesería. Su colaboración aporta prestigio, frescura y credibilidad, conectando la marca con consumidores que buscan sabor, autenticidad y elaboraciones con historia.

Con estos reconocimientos, Quesos Cerrato reafirma su compromiso con la excelencia, uniendo tradición, técnicas de afinado cuidadosas e innovación en nuevos perfiles de sabor. La firma continúa ampliando su prestigio dentro y fuera de España, consolidándose como un referente del sector.