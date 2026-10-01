El PSOE pide la construcción de una senda peatonal entre la Ermita de Nuestra Señora del Río y Villacázar de Sirga

Los procuradores socialistas por Palencia, Miguel Ángel Blanco, Pilar García y Cristian Delgado, han solicitado en las Cortes de Castilla y León la construcción de una senda peatonal segura, en la carretera P-981, desde la Ermita de Nuestra Señora del Río, hasta Villalcázar de Sirga, más aún cuando llega Año Jacobeo en 2027.

Para ello, los socialistas instan a la Junta a que busque la colaboración con la Diputación de Palencia, los municipios afectados y las asociaciones jacobeas, para mejorar las distintas infraestructuras que afectan al Camino de Santiago, a su paso por la provincia de Palencia.

Desde el PSOE se considera que “dicha actuación se debe incluir en las inversiones destinadas a la mejora de infraestructuras vinculadas al Camino de Santiago. Además, creemos que esta senda debe ser promovida con una adecuada señalización y una correcta difusión como ruta alternativa a la red de caminos jacobeos de Castilla y León”.

Los procuradores socialistas destacan que cada año son miles de peregrinos los que atraviesan este territorio. “El Camino de Santiago supone una oportunidad estratégica para el desarrollo de los pueblos por los que transcurre, por lo que debemos potenciar y cuidar las infraestructuras”.

Por ello, los socialistas recuerdan que existe una ruta alternativa entre Frómista y Villalcázar de Sirga, denominada Senda de Villovieco. Se trata de una variante reconocida, oficialmente, que comienza a la salida de Población de Campos y que es utilizada, cada año, por un buen número de peregrinos; de hecho, se estima que entre un 30 y 40 por ciento de los peregrinos optan por esta alternativa, atraídos, principalmente por su mayor valor ambiental.

Blanco, García y Delgado recuerdan que, precisamente, este tramo coincide con varios caminos agrícolas, y por tanto con multitud de maquinaria que trabaja en el campo. Esto origina problemas de seguridad que serían salvados “con la ejecución de esta nueva infraestructura”.