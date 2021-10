El PSOE denuncia la despreocupación del AYTO de Aguilar al respecto de los vertidos del colector de Nestar

En un comunicado, el PSOE de Aguilar afirma que el 27 de junio alas 13:00 horas, el colector municipal de aguas residuales de Nestar del margen derecho vertía al río Rubagón un líquido blanco impropio de las aguas residuales domésticas. Puesto en conocimiento de la Policía Local, en ese mismo momento con fotos incluidas, el PSOE asegura que “no hemos llegado a conocer acciones tomadas al respecto hasta el Pleno del nueve de agosto, en que este Grupo Socialista a la pregunta “¿Qué gestiones ha seguido el Ayuntamiento?” (en relación con este asunto) fue respondido con “está en manos del SEPRONA que es el competente para eso”.

Aseguran que “la señora alcaldesa declara incompetente a la Policía Local para ocuparse de informar de algunas incidencias en el municipio. El pasado 22 de septiembre nos interesamos, en el cuartel de Barruelo, por la marcha del asunto y la información recibida ha sido que la patrulla que comprobó, sin poder precisar en qué momento, el estado del vertido no vio la anomalía comunicada y por tanto no ha continuado ninguna acción. No es de extrañar que, a la vista de la nula preocupación demostrada por el ayuntamiento de Aguilar de Campoo, primer concernido, no considerase urgente la visita al lugar del vertido”.

Esta formación política considera que “la primera responsabilidad sobre el funcionamiento de las redes municipales de saneamiento es del Ayuntamiento y, una vez más, la alcaldesa rehúye todo compromiso. Da la impresión de que la Policía de María José Ortega está eximida, por su jefa, de cumplir con las funciones del apartado 1.d) del artículo 53 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a pesar de tener capacidad suficiente para intervenir en problemas como éste que denunciamos y no sólo para destinarla a proteger las terracitas de la plaza de los juegos de niños y a sancionar a concejales de la oposición. Una vez más, ante la insistencia y el interés del Grupo Socialista por este problema de saneamiento, nuestra alcaldesa demuestra que la estrategia que define toda su gestión es la de mirar para otro lado, no enfrentarse a cuestiones serias y ganarse el sueldo con el perfecto dominio del postureo”.