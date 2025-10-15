La presidenta de la Diputación recibe a seis touroperadores internacionales que conocen la Montaña Palentina

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a los diputados de zona, Urbano Alonso y Jesús Sevilla, además del alcalde de La Pernía, Mariano San Abelardo, ha recibido en la emblemática iglesia de San Salvador de Cantamuda a los seis touroperadores internacionales que recorren la Montaña Palentina para promocionarla como destino ecoturístico de referencia a nivel nacional e internacional.

La iglesia de San Salvador de Cantamuda, declarada Bien de Interés Cultural, es un icono del románico palentino situado en la comarca de La Pernía, en plena Montaña Palentina. Fundada en el siglo XII por la condesa María Elvira, conserva intacta la pureza estructural de su estilo y destaca por su impresionante espadaña, la belleza de sus tres ábsides semicirculares y el altar románico único en Palencia. Rodeada de prados y paisajes de montaña, este templo ha sido históricamente lugar de paso entre la Meseta y los Valles Cántabros, y hoy

constituye uno de los enclaves patrimoniales más fotogénicos y representativos de la provincia.

Este lugar ha sido elegido como punto de encuentro por su valor histórico y artístico, representando la fusión entre naturaleza, patrimonio y paisaje —principios que mueven la estrategia turística de la Diputación— y que los touroperadores internacionales pudieron admirar tras un itinerario que incluye el Geoparque Mundial Unesco Las Loras, así como zonas clave como Las Tuerces, Cañón de la Horadada, Villarén y Covalagua, y actividades de observación de fauna en Brañosera, el Valle de Castillería y Peña Tejedo.

Durante el encuentro, la presidenta de la Diputación ha intercambiado impresiones con los touroperadores, que regresaban de realizar avistamientos de oso en la zona de Piedraluengas.

También, han visitado el mirador de las Matas. Elegido por ser uno de los balcones panorámicos más representativos de la comarca, el mirador, situado a 3,7 kilómetros de Cervera de Pisuerga en la carretera hacia el Puerto de Piedrasluengas, permite contemplar el valle de Tosande, Peña Celada, el Alto de Mirande o el Pisuerga, y actúa como puerta de entrada para rutas tan significativas como la Senda del Oso y Peñas Negras

Este viaje de familiarización (famtrip), iniciado el lunes y que se prolongará hasta mañana, recoge un intenso programa de salidas para mostrar enclaves de referencia como el Geoparque Mundial Unesco Las Loras y el Parque Natural de la Montaña Palentina, hábitat de especies emblemáticas como el oso pardo, el lobo ibérico y aves singulares, además de custodiar joyas botánicas como la Tejeda de Tosande o extensos hayedos y robledales.

Esta acción, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Palentina y financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU, busca posicionar la comarca como destino internacional de naturaleza y ecoturismo durante todo el año, desestacionalizando la demanda y creando sinergias con alojamientos, guías y negocios hosteleros de la zona.

La Diputación de Palencia ha adjudicado el contrato menor relativo a la organización de este Encuentro de Touroperadores especializados en Ecoturismo en la Montaña Palentina (etiqueta climática 047), Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextgenerationEU, a la empresa Viajes Cabria, S.L., por un importe de 16.164,45 euros (IVA incluido).

Este viaje facilitará la captación de turismo de calidad y la revitalización socioeconómica del territorio a través de productos turísticos innovadores y

sostenibles, promoviendo que los participantes conozcan de primera mano la extraordinaria biodiversidad del área y sus valores naturales, artísticos y paisajísticos.

El encuentro fomenta la creación de sinergias y la definición de paquetes turísticos específicos que implicarán a población, alojamientos, guías, restaurantes y servicios turísticos locales. Elegir la iglesia de San Salvador de Cantamuda como punto de encuentro transmite la apuesta por la valorización conjunta del patrimonio natural y cultural de la Montaña Palentina.

MONTAÑA PALENTINA. La Montaña Palentina es una comarca natural que se localiza en el extremo septentrional de la provincia de Palencia. Se trata de un espacio singular con un paisaje cultural diferenciador compuesto por un patrimonio románico único, albergando la mayor concentración de monumentos románicos de España, incluso de Europa, y un variado patrimonio de carácter industrial, especialmente minero. Además de su carácter patrimonial, destaca un ecosistema con una amplia variedad de flora y fauna y singular propias de zonas de montaña.

El Parque Natural de la Montaña Palentina tiene un papel clave en la preservación de su valioso entorno y en la generación de oportunidades económicas y sociales, y conmemora este año su 25 aniversario poniendo en valor su contribución a la conservación del entorno y al desarrollo de los municipios que lo integran.

Dentro del rico patrimonio natural del territorio, el Geoparque Mundial Unesco Las Loras, incluido en la Red de Geoparques Europeos el 5 de mayo de 2017, es uno de los recursos turísticos naturales por excelencia de la provincia de Palencia. Se trata de un espacio natural con una excelente geología, fauna, flora e interés cultural que recientemente ha revalidado su reconocimiento internacional hasta 2028 debido a su compromiso con el patrimonio geológico y su compromiso con el desarrollo sostenible.

PSTD MONTAÑA PALENTINA. Este contrato se encuentra enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, Componente 14 «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», Inversión 1 «Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad» y Submedida 2 «Planes de Sostenibilidad Turística en Destino».

En dicho Plan se incluye el Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destinos 2021-2023, cuya distribución presupuestaria fue aprobada por Resolución de 4 de enero de 2022 de la Secretaría de Estado de Turismo mediante el cual la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León concedió a la Diputación de Palencia una subvención directa, mediante Orden de 5 de julio de 2022 (BDNS 638886), para la ejecución del proyecto «Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Palentina».

El objetivo de estas ayudas es acometer actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.

Atendiendo a estos objetivos y dentro de la ejecución de este Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Palentina, la Diputación de Palencia pretende ejecutar este proyecto, incluido en el Eje programático 01 “Transición verde y sostenible", la Actuación número 05 “Impulso del Ecoturismo” e identificado con la etiqueta climática 047 “Apoyo a procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos en las pymes”.