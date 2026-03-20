La Policía Nacional y Policía Local realizan un Dispositivo de Prevención de la delincuencia en la zona de ocio nocturno de Palencia

La Policía Nacional dentro de las actuaciones enmarcadas en los planes operativos de la prevención de la delincuencia viene desarrollando distinto dispositivos policiales especiales junto con miembros de la Policía Local de esta ciudad, al objeto de impedir el menudeo de sustantivo estupefaciente y la existencia a peleas y reyertas en la zona de ocio nocturno.

La intervención policial tuvo lugar ayer por la noche y consistió principalmente en reforzar mediante patrullas la zona de ocio nocturno del centro de la ciudad y la realización de varias inspecciones en conocidos bares de copas. La actuación policial buscaba como objetivo evitar la existencia de peleas, así la comisión de delitos contra el patrimonio, daños en el mobiliario urbano y el consumo de droga. El servició se practicó en colaboración con miembros de la Policía Local y en él participaron un total de 14 funcionarios de policías de ambos cuerpos, dando como resultado la identificación de 34 personas, cinco de las cuales tenían antecedentes policiales. Se levantaron varias Actas de denuncia por incumplimiento de normativa municipal relacionada con la cartelería y en materia de prevención de incendios, así como por consumo de sustancia estupefaciente.