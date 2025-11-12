La Policía Nacional de Palencia evita grafitis en un tren gracias a la colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha identificado a cuatro jóvenes que momentos antes tenían la intención de pintar en un tren estacionado en la estación de Renfe. Esta madrugada pasada, cuando un vecino se encontraba asomado a la ventana, presencia como un vehículo Bmw de color rojo estaciona, y 4 personas se apean del turismo portando varias bolsas con lo que podían ser espray de pintura, con ropas oscuras.

Estos jóvenes fueron localizados en las proximidades gracias a la rápida intervención del ciudadano que llamó a la sala CIMACC 091 e informó a la policía sobre la vestimenta y actitud de estos jóvenes de poder pintar en algún tren. Ante la presencia de la policía, los cuatro jóvenes deponen de las intenciones y se sientan en un banco próximo al vehículo y en un portal del Paseo Vitorio Macho se localiza a otros dos jóvenes vestidos totalmente de negro que logran huir antes de que se les pudiera identificar. Gracias a la rápida intervención de esta persona se ha logrado evitar que en un tren se hubiera producido grandes daños, con el gran perjuicio económico que hubiera supuesto para la compañía.