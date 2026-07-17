La Policía Nacional detiene en Palencia al presunto autor del hurto de la recaudación de una furgoneta de reparto

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un varón como presunto autor de un delito de hurto cometido en el interior de una furgoneta de reparto estacionada en la vía pública. La denuncia fue interpuesta el pasado 10 de julio, tras la sustracción de una riñonera que contenía la recaudación de la jornada. Los hechos ocurrieron esa misma mañana, entre las 10:15 y las 10:35 horas, en la calle Menéndez Pelayo de Palencia, cuando la perjudicada realizaba una entrega en un establecimiento próximo. Una testigo informó de que un varón accedió al interior de la furgoneta y sustrajo la riñonera, abandonando posteriormente el lugar en un vehículo que le esperaba en las inmediaciones.

Asimismo, aportó fotografías del turismo y datos sobre el presunto autor. La descripción facilitada por la testigo y por los vigilantes de seguridad de un edificio próximo, junto con el resto de las gestiones practicadas por la Policía Nacional, permitió establecer un dispositivo que culminó con la detención del varón. El varón fue detenido el día 15 de julio de 2026 y puesto a disposición de la autoridad judicial competente. La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana y la de los vigilantes de seguridad, que resultaron fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.