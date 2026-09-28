La Policía Nacional detiene en Palencia a un hombre que intentó huir en un vehículo sustraído

Agentes de la Policía Nacional han recuperado en Palencia un vehículo que figuraba como sustraído en las bases de datos policiales y han detenido a su conductor, sobre quien pesaba una orden de detención en vigor por un presunto delito de amenazas. La intervención tuvo lugar durante la noche del 25 de septiembre, cuando una dotación de Seguridad Ciudadana que realizaba labores de prevención de la delincuencia y vigilancia en la plaza de España y sus inmediaciones localizó al hombre mientras conducía un turismo por la zona. Cuando los agentes le dieron el alto para identificarlo, el conductor aumentó la velocidad para tratar de eludir la actuación policial, aunque fue interceptado de inmediato.

Tras comprobar que la orden de detención continuaba en vigor, los policías procedieron a su arresto. Durante la actuación, los agentes verificaron además que en las bases de datos policiales constaba un señalamiento de sustracción relativo al vehículo, su matrícula y su documentación. El turismo fue recuperado y retirado por la grúa municipal para continuar con las gestiones policiales correspondientes. Los agentes comprobaron también que el detenido carecía de permiso de conducción en vigor para este tipo de vehículo, ya que este había perdido su vigencia. Finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.