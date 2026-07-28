La Policía Nacional detiene a un hombre por amenazas con un cuchillo en Palencia

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de los delitos de amenazas y desórdenes públicos tras, presuntamente, amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a varias personas. Los hechos ocurrieron sobre las 00:10 horas del pasado 26 de julio en las inmediaciones de un establecimiento de hostelería de la avenida Valladolid de Palencia, donde el detenido habría agredido por la espalda, de un puñetazo, a un hombre al que no conocía y, acto seguido, habría esgrimido un arma blanca para amenazar tanto a la víctima como a las personas que se encontraban en la zona.

La actuación policial se inició tras recibirse varias llamadas en la Sala CIMACC 091 alertando de los hechos. De inmediato, varias dotaciones se desplazaron al lugar y, con la información facilitada por los testigos, localizaron al presunto autor pocos minutos después. Durante la intervención, los agentes inspeccionaron la zona y recuperaron el cuchillo del que el detenido presuntamente se había desprendido durante su huida, quedando el arma intervenida. El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de los delitos de amenazas y desórdenes públicos.