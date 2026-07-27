La Policía Nacional detiene a dos personas tras esclarecer el hurto de piezas de un vehículo en Palencia

La Policía Nacional de Palencia ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto, tras esclarecer la sustracción de diversas piezas de un vehículo estacionado en la capital. La investigación se inició a raíz de la denuncia formulada el 15 de mayo de 2026, después de que el propietario de un vehículo denunciara la sustracción de diversas piezas mientras permanecía estacionado en una vía pública de Palencia. La colaboración de un testigo, que sorprendió al autor durante la comisión del hurto y facilitó información relevante a los agentes, resultó determinante para orientar la investigación. Posteriormente, el perjudicado amplió la denuncia incorporando la valoración económica de los efectos sustraídos y de los daños sufridos. Las pesquisas practicadas por la Policía Nacional permitieron identificar a los presuntos autores del hurto y determinar su participación en los hechos. Una vez reunidos los suficientes indicios, la Policía Nacional procedió, el día 21 de julio, a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.