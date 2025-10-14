La Policía Local sanciona a 85 conductores por utilizar el móvil al volante dentro de la campaña contra las distracciones

La Policía Local de Palencia ha participado en la campaña de vigilancia y control para evitar las distracciones al volante organizada por la Dirección General de Tráfico del 6 al 12 de octubre. En solo una semana se han controlado 1.670 vehículos que circulaban por el término municipal de nuestra localidad. De entre todos ellos, el seis por ciento (100) resultó que su conductor estaba cometiendo una infracción clasificada como distracción.

De entre todas infracciones, conducir mientras se utiliza el teléfono móvil ha sido, sin lugar a dudas, la más repetida. 85 de esas 100 denuncias hacían referencia a un hecho que, pese a ser castigado con 200 euros y 6 puntos, sigue siendo muy frecuente.

Muy por detrás queda utilizar auriculares mientras se conduce cualquier tipo de vehículo, ya sea a motor o bicicletas y vmps, con 10 sanciones, o las 3 por manipular pantallas instaladas en los vehículos.

El miércoles 8 de octubre, durante el turno de mañana, fue el día en el que se registraron más infracciones relacionadas con la campaña, alcanzando en un solo día el 25% de las tramitadas.

Un problema creciente

La utilización del teléfono móvil al volante sigue creciendo año a año, a pesar de los esfuerzos por concienciar a los conductores. En el caso de Palencia capital, Policía Local ha centrado los esfuerzos en la distracción que más incidentes de tráfico general, detectando un mayor incumplimiento que la media nacional, situada en un 48%.