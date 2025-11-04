La Policía Local de Palencia instruye diligencias contra dos conductores por delitos contra la seguridad vial

La Policía Local de Palencia instruye diligencias contra dos conductores por cometer sendos delitos contra la seguridad vial en la capital. El primero de ellos fue identificado en las inmediaciones del cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles, cuando circulaba con el portón del maletero completamente abierto y de él sobresalía chatarra con riesgo de caída sobre la vía.

Cuando se requirió la identificación al conductor, éste aseguró no disponer de documentación personal, por lo que se inició el procedimiento para trasladarlo a comisaría de Policía Nacional a efectos de identificación. En ese momento, el implicado sacó de su cartera su DNI y los agentes comprobaron que carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos.

La Unidad de Atestados de Policía Local se personó en el lugar para instruir diligencias por cometer un delito contra la seguridad vial, quedando en calidad de investigado no detenido. Asimismo, el conductor fue denunciado por las infracciones cometidas contra el Reglamento General de Circulación y el titular del vehículo, su hermano, por circular con la ITV caducada.

Finalmente, el conductor pidió ayuda a un familiar para que la chatarra fuera transportada en un camión y el vehículo pudo ser retirado por una persona correctamente habilitada.

Por otro lado, la Unidad de Atestados investiga a un conductor que arrojó una tasa de alcoholemia de 0,62 mg/l de aire expirado, después de que una patrulla lo observara conduciendo erráticamente por la calle Brañosera. El vehículo circulaba anormalmente lento y frenaba constantemente sin motivo por lo que fue detenido. El conductor desprendía un fuerte olor a alcohol, por lo que fue requerida la Unidad de Atestados y sometido al test, quedando como investigado no detenido. El vehículo fue retirado por la grúa.