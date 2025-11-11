La población de la provincia de Palencia aumenta en 446 personas

(ICAL) La población de Castilla y León creció durante el tercer trimestre del año un 0,23 por ciento, hasta alcanzar los 2.412.242 habitantes a 1 de octubre de 2025, lo que supone 5.472 personas más que tres meses antes. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, done el aumento fue del 0.21, hasta los 49,4 millones de habitantes, según los datos de la Estadística Continua de Población, publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,4 por ciento), Aragón (0,36 por ciento ) y Castilla-La Mancha (0,34 por ciento). A la contra se sitúan la ciudad autónoma de Ceuta y Andalucía, ambas con una subida del 0,06 por ciento, seguida de Madrid 0,09 y Extremadura, con el 0,11 por ciento, con aumentos más moderados.

En cuanto a la evolución interanual, la población se incrementó en la Comunidad entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025 un 0,69 por ciento, al lograr sumar 16.544 habitantes, mientras en España el avance fue del 0,96 por ciento, con 474.454 personas más.

De esta forma la población con nacionalidad española de la Comunidad se redujo un 0,01 por ciento (-255 personas) durante el período, en relación al segundo trimestre del año, hasta los 2.194.682. Por el contrario, la procedente del exterior creció un 2,68 por ciento, hasta alcanzar los 217.060 personas, lo que supone 5.677 personas. Además, de los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León, 1,18 son hombres y 1,22, mujeres.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 9,82 millones- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 78.937 personas durante el trimestre, hasta 7,13 millones. La población de nacionalidad española aumentó en 26.551.

Provincias

En la variación trimestral, la población a 1 de octubre aumentó en las nueve provincias en relación al 1 de julio. En Valladolid lo hizo en 2.015 personas, un 0,38 por ciento; seguida de Burgos, 1.183, un 0,32 por ciento; Salamanca, 735, un 0,22 por ciento. A esta se suman Ávila, donde la población se elevó en 457 habitantes, un 0,28 por ciento; Palencia, 446, un 0,28; Segovia, 342, un 0,21 por ciento; Soria, 141, un 0,15; Zamora 132, un 0,079; y León, 21 personas, un 0,004.

La población española subió en el tercer trimestre en Valladolid con 376 españoles más; en Burgos con 195 más y en Ávila con seis. Descienden en León con 395 españoles menos; Zamora (-160), Salamanca (-138); Palencia (-98); Soria (-22); y Segovia (-19 españoles menos).

En el lado opuesto, el número de foráneos crecieron en todas las provincias, con las mayores subidas en Valladolid y Burgos, con 1.639 y 988, respectivamente, seguida por Salamanca (873), Palencia (544), Ávila (451), León (416), Segovia (361), Zamora (292) y Soria (163).

Con todo ello, la provincia más poblada de la Comunidad es Valladolid con 532.984 personas, seguida por León, con 448.027 personas; Burgos, con 365.523 personas; Salamanca, con 328.971; Zamora, con 165.546; Ávila, con 161.817; Palencia, con 159.534; Segovia, con 159.180 y Soria, con 90.660.