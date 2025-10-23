El Pleno del Ayuntamiento de Palencia rechaza la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones

(ICAL) El Pleno del Ayuntamiento de Palencia rechazó la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que pretendía limitar la circulación de vehículos contaminantes en el centro de la ciudad. Solo los concejales del PSOE, liderados por la alcaldesa Miriam Andrés, votaron a favor, mientras que el resto de formaciones políticas, salvo las abstenciones de ¡Vamos Palencia! y el portavoz de IU-Podemos, votaron en contra. Este revés supone la devolución de 1,5 millones de euros invertidos en cámaras de vigilancia y podría implicar la pérdida de hasta siete millones en subvenciones de las convocatorias ZBE1 y ZBE2, además de la exclusión de futuras ayudas para reformas urbanas y transporte público.

La propuesta, que ya había recibido un dictamen desfavorable en la Comisión de Medio Ambiente, se enfrentó a una fuerte oposición tras la polémica peatonalización de las calles Don Sancho y La Cestilla. El concejal de Medio Ambiente, Toño Casas, defendió la legalidad de la ordenanza y argumentó que los niveles de contaminación y ruido en la ciudad justifican su implementación. Sin embargo, no logró convencer a la oposición, que criticó la falta de estudios sólidos y la imposición de medidas restrictivas.

Entre los detractores, Domiciano Curiel, concejal no adscrito, señaló que el cierre de Cuatro Cantones obliga a recorridos más largos, aumentando la contaminación en otras zonas. Ricardo Carrancio tachó la ordenanza de “arbitraria” y carente de alternativas viables, mientras que Sonia Lalanda la calificó de “clasista” y “perjudicial”. Desde IU-Podemos, Rodrigo San Martín acusó al PSOE de una gestión “desastrosa” y de no negociar las enmiendas presentadas. Por su parte, Emilio Polo (Vox) denunció un trasfondo ideológico y cuestionó los beneficios para las empresas concesionarias de las cámaras y multas. Marta Font, de ¡Vamos Palencia!, justificó su abstención por la falta de soluciones para la circulación periférica y el aparcamiento en el centro.

El PP, que inicialmente apoyó la ZBE en enero, retiró su respaldo tras el cierre unilateral de las calles Don Sancho y La Cestilla. Su portavoz, Víctor Torres, acusó al equipo de Gobierno de gobernar mediante “imposiciones y chantajes” con la amenaza de perder subvenciones.

La alcaldesa Miriam Andrés cerró el debate lamentando la falta de apoyo y acusando a la oposición de actuar por “cobardía o interés político”. Advirtió que la no aprobación de la ZBE dejará a Palencia en desventaja frente a otras ciudades, privándola de recursos clave para su desarrollo. “Pobre Palencia, qué mimbres tenemos”, sentenció, defendiendo la necesidad de adaptarse a las normativas medioambientales y asumiendo que los ciudadanos deberán conocer las consecuencias de esta decisión.